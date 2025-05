Proprio nel giorno dedicato ai diritti dei lavoratori, la Guardia di Finanza di Nola ha scoperto una situazione emblematica del sommerso che ancora attanaglia il territorio campano. Durante un controllo presso un agriturismo con annessa attività di ristorazione, le Fiamme Gialle hanno trovato 21 lavoratori completamente “in nero”, privi di qualsiasi contratto e dunque senza accesso a diritti fondamentali come retribuzioni garantite, contributi previdenziali e assistenza sanitaria. Un’anomalia non isolata, ma parte di un fenomeno ben più ampio e sistemico. Solo nei primi quattro mesi del 2025, il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha identificato 230 lavoratori irregolari o totalmente in nero, impiegati principalmente nei settori della ristorazione, del commercio e della manifattura. Di questi, ben 77 sono stati scoperti nel solo agro nolano, a conferma della vulnerabilità di quest’area, ricca di attività logistiche e commerciali ma spesso teatro di sfruttamento e illegalità.

Nel caso specifico dell’agriturismo, oltre alla proposta di sospensione dell’attività — come previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 81/2008 per chi impiega manodopera irregolare in misura superiore al 10% — i finanzieri hanno avviato anche una serie di verifiche fiscali. Tra le irregolarità riscontrate, anche la corresponsione degli stipendi in contanti, modalità espressamente vietata dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti. Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, il generale Paolo Borrelli, ha commentato l’operazione sottolineando come “l’attività svolta — che continuerà nei prossimi mesi — conferma il nostro impegno quotidiano nel contrasto all’evasione fiscale e al lavoro nero, con l’obiettivo di tutelare non solo i diritti dei lavoratori, ma anche le imprese sane e rispettose della legge”.