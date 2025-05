Dopo il boom di consensi ottenuti ad Amici 24, il talent show di Maria De Filippi, Luk3, al secolo Luca Pasquariello, torna protagonista nella sua città natale per un appuntamento imperdibile. Il giovane artista casertano incontrerà i fan giovedì 30 maggio alle 17.30 presso piazza Campania del centro commerciale “Campania”, per il firmacopie del suo primo EP, “Diciotto”. Un’occasione speciale per condividere dal vivo l’entusiasmo di un successo ormai nazionale: milioni di streaming (Alice” ha superato i 4 milioni di stream su Spotify), 500.000 follower su TikTok e una community in continua crescita. Per partecipare all’evento e ottenere l’autografo sul disco, è necessario scaricare l’app Io&Campania, acquistare l’EP e presentare la prova d’acquisto presso l’Infopoint in Piazza Centrale, dove si potrà ritirare il pass di accesso a partire dal 23 maggio. Il disco sarà acquistabile anche presso il Mondadori Bookstore del centro. L’incontro con i fan sarà accompagnato dalla possibilità di scattare una foto ricordo con l’artista: le immagini ufficiali dell’evento verranno pubblicate sulla pagina Facebook del Campania entro 48 ore, permettendo così a tutti di rivivere l’emozione.