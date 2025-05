Alle prime luci dell’alba di oggi, Nabeel, un bambino di appena due anni proveniente dalla Striscia di Gaza è stato ricoverato all’ospedale Santobono di Napoli, dove riceverà cure specialistiche per una rara malattia del sistema immunitario. Il piccolo paziente, affetto da Malattia granulomatosa cronica, una patologia che espone a gravi e ricorrenti infezioni, è giunto in Italia con un volo militare atterrato nella notte all’aeroporto di Pratica di Mare, organizzato dalla Cross di Pistoia (Centrale remota operazioni soccorso sanitario), con il coordinamento della Regione Campania. Da lì è stato trasferito in ambulanza del 118 della Asl Napoli 1 Centro fino all’arrivo in ospedale. Nabeel, originario di Beit Hanoun, nel nord-est di Gaza, è accompagnato dal padre e dal nonno. È attualmente ricoverato presso il reparto di Pediatria Generale e Dermo-Immuno Reumatologia, diretto dal dott. Luigi Martemucci, dove ha già avviato il percorso terapeutico. Fondamentale, ancora una volta, il ruolo della Fondazione Santobono Pausilipon, che si è attivata per garantire accoglienza e supporto alla famiglia, predisponendo alloggio per gli accompagnatori e attivando il servizio di mediazione culturale per facilitare il dialogo tra la famiglia e i medici. “Accogliere pazienti provenienti da territori di guerra richiede una complessa macchina organizzativa in cui ogni istituzione coinvolta, ogni soggetto impegnato in prima linea, fa la sua parte con dedizione e responsabilità”, ha dichiarato Rodolfo Conenna, direttore generale dell’AORN Santobono Pausilipon. “Per noi – ha aggiunto – ogni singolo bambino che arriva da zone martoriate non è solo un caso clinico, ma l’espressione di un’umanità ferita a cui vogliamo restituire speranza, garantendo il diritto universale alla salute e alle cure”.