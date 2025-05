È Gaetano Bocchino, 43 anni da compiere il prossimo luglio, il nuovo sindaco di Marigliano.

Laureato in economia, funzionario al comune di Napoli, ha fatto parte della segreteria politica del consigliere regionale Bruna Fiola, in quota Pd. Bocchino (55,20%, dati non ancora ufficiali) ha battuto al primo turno l’ex onorevole Paolo Russo (43,50%) il grande sconfitto di queste elezioni comunali e Ciro Panariello (1,30%). In tarda serata sono arrivate le parole di Russo: “Complimenti ed auguri a Gaetano Bocchino che ha conquistato il consenso e la fiducia dei cittadini di Marigliano. Per quanto mi riguarda continuerò ad impegnarmi anche se con ruoli differenti per fare il bene della città che amo e nella quale non smetterò mai di credere”.