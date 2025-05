Monteforte Irpino, rissa notturna in strada: denunciati due giovani

Notte movimentata a Monteforte Irpino, dove due giovani sono stati denunciati dai carabinieri per rissa e lesioni personali. I militari della stazione locale sono intervenuti in un quartiere periferico del comune dopo diverse segnalazioni giunte al “112” da parte di residenti svegliati da urla e forti rumori provenienti dalla strada. All’arrivo sul posto, i carabinieri hanno trovato due uomini in evidente stato di alterazione psico-fisica e con ferite riconducibili a una recente colluttazione. Dopo aver riportato la calma e messo in sicurezza l’area, i militari hanno identificato i due soggetti, un ventenne e un trentenne, entrambi di origini marocchine, che sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per i reati di rissa e lesioni personali. Le indagini sono tuttora in corso per chiarire la dinamica esatta dell’episodio e identificare gli altri eventuali partecipanti alla violenta zuffa.