Moschiano, i carabinieri salvano sei cuccioli abbandonati

Un intervento tempestivo da parte dei carabinieri della stazione di Quindici ha portato al salvataggio di sei cuccioli di cane abbandonati a bordo strada nel comune di Moschiano. I piccoli animali, in evidente stato di denutrizione e in condizioni di salute precarie, sono stati ritrovati in una zona periferica e immediatamente soccorsi dai militari. Subito dopo il recupero, i cuccioli sono stati rifocillati e trasportati al canile “Dog Kennel Service”, con sede a Nola, dove sono stati sottoposti a una prima profilassi sanitaria per garantirne la salute e il benessere. Il canile, in collaborazione con le autorità locali, avvierà ora le procedure necessarie per l’adozione degli animali, con l’obiettivo di garantire loro una nuova casa e una vita serena.