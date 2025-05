Si accende il dibattito sul futuro dell’Ostello della Gioventù di Mergellina, chiuso dal 2020 e tornato recentemente nella disponibilità della Regione Campania. A sollevare la questione è la consigliera regionale indipendente Marì Muscarà, che denuncia con fermezza la decisione dell’ente regionale di trasformare la storica struttura ricettiva in una residenza universitaria. “Un’altra scelta incomprensibile – afferma Muscarà – che cancella un punto di riferimento per il turismo giovanile internazionale, sottraendo alla città un bene pubblico e una risorsa fondamentale”. La consigliera ricorda come l’Ostello, grazie alla sua posizione strategica a pochi metri dalla stazione metro di Mergellina, abbia rappresentato per anni un’importante realtà per l’accoglienza di scolaresche, gruppi di studenti e turisti a basso budget provenienti da tutto il mondo. Secondo Muscarà, la trasformazione in residenza per studenti universitari comporterebbe non solo una perdita culturale e sociale, ma anche un danno economico per il Comune, con la rinuncia a circa 160.000 euro annui in proventi derivanti dalla tassa di soggiorno. “Ancora una volta si preferisce dismettere piuttosto che valorizzare”, accusa la consigliera, parlando di una gestione opaca e priva di visione strategica. Muscarà chiede ora alla Giunta regionale di chiarire pubblicamente i progetti futuri per l’immobile e di valutare soluzioni alternative che possano preservare la vocazione turistica e pubblica dell’Ostello, rilanciandolo come presidio di ospitalità accessibile e punto di incontro per giovani provenienti da contesti culturali diversi.