Una serata che promette emozioni, spettacolo e sport ad alta intensità. Il prossimo 27 maggio 2025, lo stadio Diego Armando Maradona ospiterà il tanto atteso “Derby dei Campioni”, evento che vedrà sul prato verde grandi nomi del calcio e dello spettacolo, ma che si aprirà con una parentesi musicale di grande impatto emotivo e visivo. A firmare lo show d’apertura sarà l’agenzia artistica Nuvolab, guidata dalla direttrice creativa Alessandra Crispino. Ma tra i protagonisti della serata brillerà anche il talento di Myky Petillo, cantautore originario di Cicciano, che porterà sul palco la sua energia e la sua voce dopo il successo ottenuto come semifinalista a “Una Voce per San Marino” con il brano “Walking on the Sea”. Per Myky si tratta di un nuovo palcoscenico importante, nel cuore della sua regione, in uno degli stadi più iconici d’Europa. Lo spettacolo d’apertura promette di essere uno dei momenti più coinvolgenti della serata: voce, musica e un corpo di ballo d’eccezione, con coreografie studiate da Nuvolab per coinvolgere il pubblico dello stadio e lanciare la serata nel segno dell’arte e della passione. Sul palco saliranno anche altri artisti attesissimi, tra cui Mr. Hyde, performer noto per il suo stile narrativo e musicale originale, e volti noti del panorama sportivo e televisivo. Il Derby dei Campioni si inserisce in una primavera-estate ad alto tasso di spettacolo per lo stadio partenopeo, che a giugno ospiterà Sfera Ebbasta (7 giugno), Marracash (10), Elodie (12) e Vasco Rossi (16 e 17 giugno).