Largo Berlinguer, nel cuore del quartiere storico San Giuseppe a Napoli, è un punto d’incontro quotidiano per residenti e turisti. Tra selfie, passeggiate e risate, la serata di ieri è stata improvvisamente turbata dal rombo di un motore. Non si trattava di un’auto o di uno scooter, bensì di una mini moto da cross a benzina che sfrecciava tra la folla. Alla guida, incredibilmente, un bambino di appena 9 anni. Il piccolo centauro eseguiva manovre pericolose tra zig-zag ad alta velocità, incurante delle decine di persone presenti nella zona pedonale. Il mezzo – un 100 cc, paragonabile in potenza a un normale scooter capace di raggiungere gli 80 km/h – ha generato panico tra i passanti. Tra la folla c’erano anche due carabinieri della compagnia Napoli Centro, liberi dal servizio. I militari hanno tentato di fermare il bambino, ma il piccolo, alla vista delle uniformi, ha abbandonato la moto ed è fuggito. La corsa è durata pochi metri: i carabinieri lo hanno raggiunto e condotto in caserma. Poco dopo sono arrivati i genitori, entrambi residenti in zona. Per loro è scattata la denuncia per abbandono di minore. La mini moto, risultata non immatricolata, priva di targa e omologazione per la circolazione su strada, è stata sequestrata ai fini della confisca.