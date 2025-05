“Le proteste in merito alla improvvisa chiusura della Napoli Baiano sono comprensibili. Ma la decisione di chiudere prima della fine delle scuole, che pur era oggetto di valutazione, non deriva da Eav ma da Rfi, che in data 15 maggio ha comunicato che i lavori per lo smontaggio del ponte saranno possibili in 10 giorni a partire dal 21 maggio. Un eventuale slittamento di questa data può derivare soltanto da una diversa comunicazione da parte di Rfi. Ma riteniamo che questi lavori al ponte per la messa in sicurezza vadano fatti “ieri” e non domani. Oggi c’è questa possibilità e va sfruttata immediatamente”. È quanto si legge in una nota di Eav. “Un servizio pullman è già attivo da un anno ed è molto frequentato, mentre la ferrovia attualmente risulta con una scarsissima frequentazione. Lunedì saranno diffusi tutti i dati relativi alla implementazione del servizio sostitutivo pullman. Per venire incontro alle esigenze di tutti. Successivamente sarà aperto il confronto. Si deve scegliere se si vuole viaggiare in sicurezza in bus o su un ponte dove vi è un rallentamento a 10 km orari che è interesse di tutti eliminare quanto prima. Sarà l’occasione inoltre di completare importanti lavori sulla infrastruttura”, conclude la nota..