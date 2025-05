Napoli capitale della vela: l’America’s Cup 2027 si svolgerà in Italia

Un annuncio storico che segna una svolta per lo sport, il turismo e l’immagine dell’Italia nel mondo: l’America’s Cup 2027, la più antica e prestigiosa competizione velica internazionale, si disputerà a Napoli. È la prima volta nella storia che il trofeo viene ospitato nel nostro Paese. A renderlo noto è stata la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con una nota ufficiale che esprime entusiasmo, orgoglio e consapevolezza del valore strategico dell’evento. “Sono orgogliosa di annunciare che l’America’s Cup si disputerà, per la prima volta nella storia, in Italia: nel 2012, sempre a Napoli, furono ospitate le World Series. Sarà Napoli a ospitare nel 2027 la trentottesima edizione del torneo velico più famoso e prestigioso al mondo, un evento globale che coinvolge milioni di appassionati e rappresenta una sintesi unica tra tradizione, innovazione tecnologica, eccellenza ingegneristica e spirito competitivo”. Nel suo messaggio, Meloni ha voluto ringraziare le istituzioni che hanno reso possibile questo storico risultato: il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, Sport e Salute, e tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti.

La scelta di Napoli ha un forte significato anche politico e territoriale. Per la premier, si tratta di un’opportunità concreta per valorizzare il rinnovato protagonismo del Mezzogiorno: “La scelta del capoluogo partenopeo contribuirà a rafforzare il rinnovato dinamismo del Sud, che in questi anni ha registrato una crescita del Pil e dell’occupazione superiore alla media nazionale”. La manifestazione, che attira ogni edizione decine di milioni di spettatori e miliardi di investimenti diretti e indiretti, sarà anche un volano per l’ambizioso progetto di riqualificazione dell’area di Bagnoli, come sottolineato dalla Presidente del Consiglio: “L’organizzazione dell’America’s Cup a Napoli consentirà di accelerare l’imponente piano di rigenerazione avviato per trasformare Bagnoli in un moderno polo turistico, balneare e commerciale”. Al di là della dimensione sportiva, Meloni ha voluto sottolineare il legame profondo tra l’Italia e il mare: “La scelta dell’Italia ci inorgoglisce, perché è un riconoscimento all’identità stessa della nostra Nazione. Senza il mare non saremmo ciò che siamo: è storia, cultura, ma anche motore economico grazie alla nostra posizione di leadership nella nautica, nella cantieristica, nell’industria armatoriale, nella crocieristica e nella blue economy”. La macchina organizzativa è già al lavoro per preparare un evento che sarà vetrina globale per il Paese, con ritorni attesi in termini di turismo, infrastrutture, visibilità internazionale e investimenti. Non vediamo l’ora di accogliere l’America’s Cup – ha concluso la premier –. L’Italia sarà all’altezza di questa sfida e dimostrerà ancora una volta al mondo di cosa è capace”.