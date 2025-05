Un pomeriggio tra parole, musica, aneddoti e tradizione partenopea: sabato 24 maggio alle 18, presso Piazza Campania del centro commerciale Campania a Marcianise, andrà in scena un evento gratuito e aperto a tutti, in occasione della presentazione del nuovo libro di Amedeo Colella, Napoli due volte al dì, edito da Mondadori. Il divulgatore culturale napoletano, noto per il suo stile brillante e ironico, sarà protagonista di uno spettacolo-incontro intitolato “Pigliate ‘na pastiglia”, accompagnato dalla voce inconfondibile di Gianni Conte, cantante solista dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore. Insieme daranno vita a uno show coinvolgente e vivace, pensato per raccontare la filosofia quotidiana e straordinaria della napoletanità, tra musica, comicità, storia e leggerezza. Lo spettacolo porterà sul palco una narrazione in cui Napoli si svela in tutte le sue contraddizioni e meraviglie: dai personaggi storici ai miracoli di San Gennaro, dai detti popolari alla cucina tipica, fino ai piccoli episodi quotidiani che rendono la città unica e sempre sorprendente. Il tutto accompagnato da performance musicali dal vivo, che renderanno l’atmosfera ancora più coinvolgente. Durante l’evento sarà presente un desk dedicato alla vendita del libro, che il pubblico potrà acquistare direttamente in Piazza Campania. Nel suo nuovo volume, Amedeo Colella – affettuosamente chiamato ‘o professore – esplora l’anima poliedrica di Napoli attraverso un racconto che unisce storia, curiosità e riflessione. Il titolo, che richiama una prescrizione medica, suggerisce l’idea che Napoli possa essere una terapia quotidiana per l’anima, in un mondo sempre più appiattito e uniforme. “Luciano De Crescenzo diceva che il mondo ha bisogno di un po’ di Napoli, e non aveva torto”, scrive Colella. La città, infatti, non conosce la mediocrità: vive tra gli estremi, tra la vetta e l’abisso, tra il genio e il caos. Ed è proprio questa dialettica a generare un modo di vivere originale, energico e irripetibile.