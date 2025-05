Napoli, forano pneumatico e derubano turisti: denunciati due uomini

Hanno preso di mira due turisti stranieri appena sbarcati al porto di Napoli, ma la loro fuga è durata poco. La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà due uomini italiani, entrambi quarantenni e residenti nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, ritenuti responsabili di un furto aggravato messo a segno il primo maggio con la tecnica della foratura dello pneumatico. Le vittime, una coppia di cittadini cinesi residenti in Svizzera, erano appena arrivate a Napoli da Palermo, a bordo di una nave, e si stavano dirigendo verso Pompei a bordo della loro Mercedes. Durante il tragitto sull’autostrada Napoli-Salerno, nel tratto di San Giovanni, si sono accorti della foratura al pneumatico posteriore destro. Mentre erano fermi per controllare il danno, i due ladri sono entrati in azione, riuscendo a sottrarre una borsa contenente circa 900 euro in contanti, 400 franchi svizzeri, i passaporti e la chiave elettronica del veicolo.

Subito sono scattate le indagini da parte della Polizia Giudiziaria della Sottosezione Polizia Stradale di Napoli Nord, che, grazie alle prime informazioni fornite dalle vittime, hanno potuto restringere il cerchio su due soggetti già noti per reati simili. In poche ore, gli agenti sono riusciti a rintracciare il primo dei due nei pressi della sua abitazione, dove è stato trovato in possesso della refurtiva completa, che è stata immediatamente recuperata. Poco dopo, anche il secondo complice è stato individuato e bloccato. Entrambi sono stati denunciati in stato di libertà per i reati di furto aggravato e danneggiamento. La refurtiva è stata restituita ai turisti, che hanno potuto così proseguire il loro viaggio nella provincia di Napoli.