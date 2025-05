Napoli, precipita dal tetto di un capannone: muore fabbro

Una nuova tragedia sul lavoro si è consumata oggi pomeriggio a Napoli, nel quartiere Poggioreale. Intorno alle ore 15, i carabinieri sono intervenuti in via Fontanelle al Trivio, allertati dal personale del 118, per la morte di un uomo. La vittima è un 62enne, fabbro e titolare di un’impresa specializzata in lavorazioni in ferro con sede a Casoria. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava sul tetto di un capannone industriale per un sopralluogo tecnico. Per cause ancora da accertare, avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe precipitato nel vuoto da un’altezza di circa 4-5 metri, morendo sul colpo. All’arrivo dei soccorsi, purtroppo, non c’era più nulla da fare. I carabinieri della compagnia di Napoli, insieme ai tecnici dell’Asl e dell’Ispettorato del Lavoro, hanno effettuato tutti i rilievi del caso per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. L’area è stata temporaneamente sequestrata per consentire gli accertamenti.