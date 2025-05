Napoli festeggia due volte: per lo Scudetto azzurro, tornato in città per la quarta volta, e per i numeri record del turismo registrati nel weekend dei festeggiamenti. Secondo i dati ufficiali dell’Osservatorio sul Turismo del Comune di Napoli, le presenze in città tra venerdì e domenica hanno raggiunto quota 670.000, superando di gran lunga le già ottimistiche 500.000 stimate alla vigilia. Un’ondata di entusiasmo collettivo ha travolto ogni angolo della città, trasformandola in un gigantesco palcoscenico urbano. Strade, piazze, lungomari e quartieri hanno ospitato tifosi, famiglie, turisti italiani e stranieri, giunti a Napoli per vivere da vicino un evento che ha saputo fondere sport, identità e passione. A testimoniarlo non solo i numeri, ma le immagini di una città viva e accogliente, che ha saputo offrire il meglio di sé. Il settore alberghiero ha registrato il tutto esaurito, con tassi di occupazione che hanno toccato il 100% nelle notti clou tra venerdì 24 e domenica 26 maggio. Anche bed and breakfast, strutture extralberghiere e case vacanza hanno fatto il pieno, con un indotto stimato in decine di milioni di euro per il sistema economico locale.

A dominare sono stati i visitatori italiani, con picchi di afflusso dalle regioni del centro-nord: Lazio, Lombardia, Toscana ed Emilia-Romagna hanno rappresentato le aree più attive per prenotazioni e arrivi. Ma anche il turismo estero ha fatto registrare numeri significativi: in testa il Regno Unito, seguito da Francia, Spagna, Germania, Stati Uniti e Svizzera, confermando la vocazione sempre più internazionale della città. “Questi numeri parlano chiaro: Napoli sta vivendo una nuova stagione di energia e attrattività internazionale”, ha dichiarato l’assessore al Turismo Teresa Armato, sottolineando come “la città è cambiata, è viva, accogliente, capace di organizzare grandi eventi e attrarre flussi turistici record”. Per Armato, lo Scudetto ha rappresentato molto più di una vittoria sportiva: “È la conferma di un’identità forte, di una città che oggi sa raccontarsi al mondo”.