Su disposizione del sindaco Gaetano Manfredi, il Comune di Napoli garantirà l’allestimento nella serata di venerdì 23 maggio di tre maxischermi per assistere alla partita Napoli-Cagliari, posizionati in piazza Plebiscito, piazza Mercato e piazza Giovanni XXIII° a Scampia. È stata inoltre approvata nella giunta riunitasi ieri, su proposta del sindaco, la delibera che stabilisce la co-organizzazione in collaborazione con la Società Sportiva Calcio Napoli dei festeggiamenti in occasione della possibile vittoria del Campionato di Serie A (sarebbe il quarto titolo della storia del club) della squadra di calcio cittadina, su via Caracciolo, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Sannazzaro e piazza Vittoria. La delibera prevede di co-organizzare con la Società Sportiva Calcio Napoli, un carosello sul lungomare Caracciolo con 2 bus scoperti, su cui viaggerà la squadra; la Società Sportiva Calcio Napoli garantirà la realizzazione di un circuito lungo via Caracciolo, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Sannazzaro e piazza Vittoria, mediante transennamento anti-ribaltamento di circa 2,5 chilometri per l’attraversamento di 2 bus che trasporteranno la squadra di calcio, nonché, nell’ambito della gestione della safety e security dell’intero evento, la messa a disposizione delle unità di stewarding che verranno richieste dagli organi competenti e la trasmissione in diretta della sfilata sui maxi-schermi installati dall’Aaministrazione comunale; il Comune si impegna a realizzare un’area per l’accoglienza del pubblico, a ridosso del circuito, con l’obiettivo di garantire la massima partecipazione possibile della cittadinanza ai festeggiamenti in piena sicurezza, garantire il servizio di gestione integrata della safety e security dei festeggiamenti, che si svolgeranno su via Caracciolo nel tratto compreso tra l’incrocio con via Sannazzaro e piazza Vittoria; verrà infine garantito il posizionamento nelle aree circostanti il lungomare Caracciolo di 4 maxi-schermi (piazza Sannazzaro, via Partenope, via San Pasquale e largo Sermoneta) dove il pubblico, che non riuscirà ad accedere all’area dedicata, potrà assistere alla sfilata;

L’importo complessivo stanziato dall’amministrazione comunale – tra maxischermi e co-organizzazione della sfilata – è di circa 500 mila euro.