Napoli si appresta a vivere una giornata memorabile: lunedì 26 maggio i calciatori del Napoli, campioni d’Italia per la quarta volta, sfileranno a bordo di due bus scoperti lungo via Francesco Caracciolo, da piazza Sannazaro a piazza Vittoria, per celebrare insieme ai tifosi la vittoria del campionato di Serie A. Un evento storico per la città, il primo di questo genere, fortemente voluto dal sindaco Gaetano Manfredi in sinergia con la Società Sportiva Calcio Napoli. I bus partiranno dal Molo Luise, dove i calciatori sbarcheranno via mare, e percorreranno un tratto di circa due chilometri e mezzo, interamente transennato e presidiato da oltre mille operatori di sicurezza. Si prevede la partecipazione di almeno 200.000 persone, di cui circa 150.000 lungo il tracciato e altre 50.000 radunate davanti ai quattro maxischermi collocati a largo Sermoneta, piazza Sannazaro, via Partenope e piazza San Pasquale. La zona interessata dalla sfilata sarà completamente delimitata e sorvegliata, con varchi d’accesso in viale Gramsci (lato piazza Sannazaro), in piazza della Repubblica, nella Villa Comunale e in piazza della Vittoria. Per motivi di sicurezza, sarà vietata la vendita e il consumo di bevande in contenitori rigidi come vetro, plastica, lattine o tetrapak: consentiti solo bicchieri in carta o plastica leggera. Vietato anche l’uso di petardi, fuochi d’artificio e ogni altro artificio pirotecnico. L’intera area sarà soggetta a importanti modifiche della viabilità. A partire dalla mezzanotte tra domenica 25 e lunedì 26 maggio sarà interdetta la sosta in viale Anton Dohrn per consentire gli allestimenti. Dalle prime ore del mattino, sarà sospesa la pista ciclabile nel tratto tra piazza della Repubblica e piazza Vittoria, e via Francesco Caracciolo resterà chiusa al traffico.

A partire dalle 6 di lunedì sarà interdetta anche la Galleria Laziale, mentre dalle 9 scatterà il divieto di transito in numerose strade: via Posillipo, nel tratto compreso tra piazza San Luigi e largo Sermoneta, le Rampe Sant’Antonio, e lo stesso largo Sermoneta. Saranno chiuse anche via Mergellina, via Partenope, via Nazario Sauro, via Ammiraglio Ferdinando Acton, galleria Vittoria, via Giorgio Arcoleo, via Giosuè Carducci, via Riviera di Chiaia, via Piedigrotta, viale Antonio Gramsci e nuovamente viale Anton Dohrn. La chiusura interesserà anche tutte le strade adiacenti: via Chiatamone, nel tratto tra via Ugo Foscolo e via Arcoleo, via Domenico Morelli, via Vannella Gaetani, via Nicolò Tommaseo, vico Satriano, vico Ischitella, via Ferdinando Galiani, via Tommaso Campanella, via Giambattista Pergolesi, via San Pasquale (tra via Vincenzo Cuoco e piazza San Pasquale), via Carducci (sempre tra via Cuoco e piazza San Pasquale), oltre a via Ugo Foscolo, piazza della Repubblica e le traverse collegate.

Anche le aree di sosta per i taxi saranno sospese in piazza Vittoria, piazza San Pasquale, via Alessandro Dumas Padre e in tutte le altre strade interessate dalla manifestazione. Per motivi di ordine pubblico, il Prefetto di Napoli ha inoltre disposto la chiusura delle stazioni della Metropolitana di Mergellina e Piazza Amedeo, nonché della Funicolare di Mergellina, a partire dalle 16 e fino a cessate esigenze. Lunedì 26 maggio sarà una giornata interamente dedicata alla festa azzurra, e per garantire la sicurezza di tutti, le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, resteranno chiuse all’interno del territorio della Municipalità 1.

Il sindaco Manfredi e il presidente Aurelio De Laurentiis hanno sottolineato il valore simbolico e sociale di questo evento: “Lo sport è un momento popolare, capace di unire”, ha dichiarato il primo cittadino. “Festeggiamo in sicurezza – ha aggiunto De Laurentiis – e godiamoci un giorno che resterà nella storia della nostra città”. Martedì 27 maggio, la squadra sarà ricevuta da Papa Leone XIV in Vaticano per concludere nel segno della spiritualità un’annata indimenticabile per tutto il popolo napoletano.