Napoli torna campione: festa globale per il quarto scudetto

Non è solo un numero, è un grido di liberazione. Il 4, simbolo del nuovo trionfo azzurro, campeggia ovunque. Dopo mesi di attesa febbrile, Napoli si lascia finalmente andare: l’urlo trattenuto si fa fragore, e la città esplode in una festa che travalica ogni immaginazione, unendo generazioni, quartieri, anime. Il Napoli è campione d’Italia per la quarta volta nella sua storia, ed è subito delirio collettivo. Fuochi d’artificio, cortei, cori da stadio, bandiere al vento. Il volto di Maradona veglia ancora una volta su questa impresa, da ogni vicolo dei Quartieri Spagnoli, da ogni altarino azzurro che punteggia la città. Dallo stadio Diego Armando Maradona, tappezzato di cuori e sogni, al cuore pulsante di piazza del Plebiscito, fino alle strade strette di Scampia e alle rive del Lungomare Caracciolo: ogni angolo si trasforma in un palcoscenico d’emozione. I maxischermi installati dal Comune hanno fatto il pieno: centinaia in tutta la Campania, 3 solo nel capoluogo. I 55.000 dello stadio Maradona hanno vissuto da protagonisti un momento storico, mentre centinaia di migliaia di tifosi si sono riversati per le strade, tra botti, clacson e fumogeni. Anche i più fragili hanno partecipato, simbolicamente, alla festa: l’ospedale Cardarelli si è illuminato d’azzurro, a testimonianza di una speranza che non si spegne. Il quarto scudetto ha cancellato le delusioni recenti, restituendo alla città un’identità fiera e orgogliosa. La squadra di Antonio Conte, con un solo punto di vantaggio sull’Inter, ha riportato Napoli nell’olimpo del calcio, con eroi inattesi e la solita passione travolgente. La celebrazione è diventata planetaria: caroselli a New York, cortei a Buenos Aires, sventolii di bandiere a Toronto, Miami, Sydney e Melbourne. I media di tutto il mondo hanno dato ampio risalto al trionfo partenopeo, dedicando titoli e approfondimenti al successo della squadra e al legame indissolubile tra Napoli e il calcio. “Il Napoli campione della Serie A”, titola il Clarin argentino; “Conte guida la rinascita azzurra”, scrive Le Figaro Sport; “Il miracolo di Napoli”, dice O Globo in Brasile. Un trionfo che diventa rito, fede, identità e con l’infinita energia di un’intera comunità. (foto Ansa)