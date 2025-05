La cultura come strumento di comunità, la bellezza come forma di appartenenza. Torna con la sua decima edizione “Maggio dell’Arte”, la rassegna culturale promossa dalla Pro Loco di Nola, con il sostegno della Regione Campania e del Comune, oggi rappresentato dal commissario prefettizio Maria Lucia Trezza. Un progetto che intreccia arte, storia e partecipazione civica, in rete con scuole, associazioni e istituzioni del territorio.

Si parte domenica 11 maggio da piazza Duomo con un flash mob a cura degli alunni del liceo musicale dell’Isis “Albertini”, un evento a sorpresa che animerà il cuore della città alle ore 11. Nei weekend successivi il programma si sposterà nei luoghi simbolici dell’area nolana: a Pago del Vallo di Lauro, nella chiesa di Santa Maria Assunta in Pernosano; a Polvica; al Museo Storico Archeologico di Nola il 17 maggio, in occasione della Notte dei Musei; e a Cimitile, con un evento nelle Basiliche Paleocristiane per accogliere il mese di giugno. “Vogliamo rendere visibile il lavoro silenzioso e appassionato di chi tiene viva la nostra comunità attraverso la cultura, la conoscenza e l’arte”, spiega Giuseppe Bianco, presidente della Pro Loco Nola. “Con associazioni come La Festa dei Folli, Slow Food Area Nolana, la Compagnia Pipariello e con le scuole superiori, vogliamo continuare a creare occasioni di incontro e valorizzazione”.

Il progetto è sostenuto dalla legge di stabilità regionale numero 25 del 30 dicembre 2024, con un finanziamento straordinario di 25mila euro. “Un segno concreto di riconoscenza per l’impegno della Pro Loco nel promuovere identità e accoglienza”, ha commentato il consigliere regionale Massimiliano Manfredi, promotore dell’iniziativa. Il calendario si estenderà anche ai mesi di giugno e luglio, in sinergia con la Festa dei Gigli e con l’inaugurazione del nuovo centro polifunzionale al parco Mastrilli, futura sede del comitato regionale Unpli Campania.

IL PROGRAMMA COMPLETO

11 maggio 2025 ore 11.00 – Piazza Duomo: Evento di Apertura, Flash Mob in Piazza Duomo con la partecipazione del Liceo Musicale

Albertini;

17 maggio 2025 ore 18.30 – Museo Storico – Archeologico di Nola: Notte dei Musei, visita guidata teatralizzata al Museo Storico Archeologico di Nola con la partecipazione della Rete delle Compagnie Teatrali dell’area nolana;

18 maggio 2025 ore 10.30 – Complesso di Santa Maria Assunta in Pernosano, Pago del Vallo di Lauro Visita guidata e caccia al tesoro presso il complesso di Santa Maria Assunta in Pernosano, sito “di confine” che custodisce, tra l’altro, l’affresco raffigurante i Santi Vescovi Nolani Felice, Paolino e Massimo;

18 maggio 2025 ore 20.00 – Via San Paolo Belsito n. 398: Jazz Live At RED ReadEatDream La Festa dei Folli;

25 maggio 2025 ore 9.00 – Pro Loco, Sede di Polvica, Piazza San Vincenzo Polvica Cultural Trekking, passeggiata con visita guidata al Castello di Matinale;

28 maggio 2025 ore 17.00 – Parco Mastrilli, Nola: Note, Radici e Futuro, inaugurazione del Parco Mastrilli, centro polifunzionale e sede delle Pro Loco campane, con la partecipazione delle autorità locali e regionali in rete con le scuole e le associazioni del territorio;

29 maggio 2025 ore 20.00 – Via San Paolo Belsito n. 398: Jazz Live Emilia Zamuner trio in collaborazione con l’associazione La Festa dei Folli;

30 maggio 2025 ore 20.00 – Parco Mastrilli, Nola: Gran Ballo di Primavera, il salone del Parco Mastrilli accoglierà i giovani e metterà insieme le generazioni per un ballo accompagnato dall’orchestra diretta dal maestro Egidio Napolitano;

1 giugno 2025 ore 10.30 – Basiliche Paleocristiane, Via Madonnelle, Cimitile: Visita guidata alle Basiliche Paleocristiane, culla della fede per la Chiesa di Nola e fondamento della millenaria Festa dei Gigli in onore di San Paolino;

14 giugno 2025 ore 19.00 – Sala Pro Loco, Corso T. Vitale n. 9: Presentazione del video-documentario sulle arti della Festa dei Gigli di Nola tramandate di generazione in generazione che arricchirà il Censimento del Patrimonio Immateriale Italiano delle tradizioni nolane legate alla Festa di San Paolino;

18 giugno 2025 ore 19.00 – Parco Mastrilli, Nola: Festa della Musica, nell’ambito della Festa nazionale dedicata alla musica in tutte le sue forme, giunta alla 31° edizione si sviluppa l’evento nolano nato dalla collaborazione tra la Pro Loco Nola e l’Isis Albertini;

19 giugno 2025 ore 18.00 – Corso Tommaso Vitale, Nola: Gli altari del Corpus Domini nella tradizione popolare nolana;

22 giugno 2025 ore 10.30 – Villa Comunale, Nola Profumi e sapori del territorio. Evento con degustazione in collaborazione con la Condotta Slow Food dell’Agro Nolano;

13 luglio 2025 ore 19.00 – Centro Storico di Nola: Bimbi in Festa, animazione per i più piccoli ed artisti di strada allieteranno la città che dando i natali alla prossima Festa ha accolto la stagione più calda;

17 luglio 2025 ore 20.00 – Parco Mastrilli, Nola: Cinema sotto le stelle, sotto il cielo stellato di luglio ci salutiamo godendo di un film da gustare sdraiati sul prato del Parco Mastrilli.