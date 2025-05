Dieci gol per chiudere la stagione regolare nel modo più spettacolare possibile. Il Nola annienta la Virtus Afragola con un roboante 10-0 e si prende con autorità il quinto posto nel girone A di Eccellenza, valido per l’accesso ai playoff.

PRIMO TEMPO – I bianconeri partono subito forte e al 7’ sbloccano la gara con Castagna, pronto a ribadire in rete una manovra che lui stesso aveva avviato. Il raddoppio arriva poco dopo, al 18’, con Dell’Orfanello servito da un preciso assist in profondità di Liccardi. Gli ospiti provano a reagire e sfiorano il gol al 31’ con Cacciottolo, ma è provvidenziale l’intervento di Pepe a porta sguarnita. Il Nola però è inarrestabile: al 36’ Longo firma il terzo gol su assist di Castagna, poi nel finale di primo tempo arrivano il quarto centro di Liccardi e il quinto, ancora di Longo, per il 5-0 con cui si va al riposo.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa lo spartito non cambia. Al 52’ Filosa trova il 6-0 con un tiro potente in area, e cinque minuti dopo si ripete con una splendida semirovesciata su cross di Cacciatore. Al 63’ tocca a Masecchia partecipare alla festa: dopo una sua iniziativa sulla fascia, ribadisce in rete una respinta corta dell’estremo difensore avversario. La nona rete arriva al 71’ con un autogol sfortunato di Fiorillo, che anticipa il proprio compagno nel tentativo di sventare un cross dalla destra. Chiude i conti all’88’ Mancini con una bella azione personale conclusa con un tocco sotto porta dopo uno scambio con Lepre.

LE DICHIARAZIONI – Il tecnico Paolino Barone ha così commentato nel post-gara: “Sono contento per la prestazione. Anche se l’avversario era alla nostra portata, ho visto buone trame di gioco. Centrare i playoff era il minimo sindacale per noi. Ora testa alla sfida di Aversa: mi aspetto un settore ospiti pieno di bianconero”. Domenica 11 maggio, il Nola sarà di scena ad Aversa contro la Real Normanna nel primo turno playoff. La squadra arriva all’appuntamento in grande forma e con il morale alle stelle.

IL TABELLINO

NOLA – VIRTUS AFRAGOLA 10-0

NOLA: Moccia, Dell’Orfanello (75′ Avolio), Mansi, Pepe, Cacciatore, Biason, Cozzolino (64′ Papa), Castagna (52′ Masecchia), Filosa, Liccardi (46′ Lepre), Longo (58′ Mancini). A disposizione: Alcolino, Vitolo, Acampora, Melillo. Allenatore: Paolino Barone. Virtus

VIRTUS AFRAGOLA: Vivace (58′ Bussone), Fiorillo, Tipaldi (46′ Tortora), Pragliola (26′ Arciello), Rinaldi, Blando, Oliva, Cacciottolo (71′ Fusco), Galasso, Grasso (55′ Iazzetta), Viscardi. A disposizione: Iandoli, Tuccillo, Romano, Izzo. Allenatore: Salvatore Galasso.

RETI: 7′ Castagna, 18′ Dell’Orfanello, 36′-47′ Longo, 45′ Liccardi, 52′-57′ Filosa, 63′ Masecchia, 71′ Autogol, 88′ Mancini.