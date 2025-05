NOLA (giolo) – Dopo il violento incendio che si è sviluppato nel tardo pomeriggio di oggi all’interno di un opificio industriale sito nell’Interoporto Campano, la città è entrata in stato di allerta sanitaria e ambientale. A preoccupare le autorità è l’alta colonna di fumo nero, estesa e densa, che ha invaso l’aria interessando gran parte dell’area circostante. In via precauzionale, il commissario straordinario del comune di Nola, Maria Lucia Trezza, ha emanato l’ordinanza 14/2025, disponendo misure urgenti di sicurezza pubblica valide fino al termine dell’emergenza. Il provvedimento prevede la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado – compresi asili nido e sedi universitarie – per la giornata del 29 maggio 2025. Contestualmente, è stato imposto alla popolazione di evitare qualsiasi esposizione all’aperto, a causa dei potenziali pericoli legati all’inalazione dei fumi e alle sostanze disperse nell’aria a seguito dell’incendio.

Nel dettaglio, l’ordinanza raccomanda alla cittadinanza: di non stazionare all’aperto, anche su balconi o terrazzi; di chiudere porte, finestre, bocchette di ventilazione e ogni apertura esterna; di non svolgere attività fisica o ricreativa all’esterno; di spegnere climatizzatori, ventilatori e impianti di ricircolo dell’aria; di lavare accuratamente frutta e ortaggi coltivati all’aperto prima del consumo e di evitare di stendere panni o indumenti fuori casa.

Le autorità sanitarie hanno inoltre invitato chi dovesse accusare problemi respiratori, bruciore agli occhi o alle vie respiratorie a contattare immediatamente il proprio medico o recarsi al pronto soccorso più vicino. L’ordinanza è stata trasmessa anche alla Prefettura di Napoli, alla Protezione Civile della Regione Campania, all’Asl Napoli 3 Sud, all’Arpac Campania, ai Carabinieri di Nola e alla Polizia Municipale, per garantirne la diffusione e l’attuazione. In attesa degli accertamenti tecnici da parte degli enti preposti sulla qualità dell’aria e la natura delle emissioni, il Comune ha invitato la popolazione a restare in casa e seguire tutte le indicazioni ufficiali. In serata sono arrivate le ordinanze di chiusura delle scuole a Cimitile e a Comiziano firmate dai sindaci Filomena Balletta e Severino Nappi. (foto Pino Galasso)