Un luogo simbolo della memoria storica di Nola, il Parco Mastrilli, si prepara a vivere una nuova vita. Mercoledì 28 maggio, alle ore 17, sarà inaugurata in questo spazio la nuova sede dell’Unpli Campania – il Comitato Regionale dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia – alla presenza di autorità locali, regionali e nazionali, rappresentanti delle istituzioni e delle numerose Pro Loco campane. Un evento che segna non solo un nuovo inizio per il sito archeologico, ma anche una tappa importante per il volontariato culturale in Campania. L’area, di circa 500 metri quadrati, sarà ora la “casa comune” delle oltre 500 Pro Loco della regione, un punto di riferimento pensato per progettare, accogliere e condividere esperienze, in un contesto fortemente identitario. A fare da cornice, i resti della murazione cinquecentesca di Nola, che riprendono l’antico tracciato medievale, inglobando strutture difensive e tratti dell’antico fossato. Un patrimonio che viene oggi restituito alla comunità in una veste nuova, grazie all’impegno congiunto dell’Unpli Campania e della Pro Loco di Nola, presieduta da Giuseppe Bianco.

“Abbiamo creduto in questo progetto fino in fondo e oggi questa realtà prenderà vita”, ha commentato Bianco, che ha voluto ringraziare in particolare il Comune di Nola per il supporto all’iniziativa. Proprio Nola, sito Unesco per la Festa dei Gigli, viene così investita di un nuovo ruolo: diventa centro geografico e culturale delle Pro Loco campane. A tagliare il nastro sarà il presidente regionale dell’Unpli, Luigi Barbati, insieme al presidente Nazionale Unpli Antonino La Spina, il quale ha definito l’iniziativa “un esempio virtuoso di come la memoria e il patrimonio possano essere messi a servizio della crescita culturale, sociale e territoriale”. La Spina ha sottolineato il valore strategico della sede, affermando: “È emozionante vedere come un luogo ricco di storia possa diventare punto di riferimento per l’intera rete delle Pro Loco. Il plauso va a chi ha saputo trasformare un sogno in spazio concreto di partecipazione”.

La giornata inaugurale vedrà la partecipazione delle delegazioni dei comitati Unpli di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, che porteranno in fiera prodotti tipici e testimonianze del proprio territorio, animando gli stand allestiti nel parco. Saranno presenti anche rappresentanti della Regione Campania, membri del Consiglio Regionale, parlamentari, sindaci e autorità civili e militari. “Qui nasce un luogo pensato per dare centralità al volontariato culturale”, ha dichiarato Barbati, “un luogo dove le Pro Loco potranno progettare insieme il futuro della promozione sociale e culturale. Il Parco Mastrilli è ora uno spazio polivalente, vivo e restituito alla comunità, perfettamente in linea con la nostra missione: custodire le radici per farle germogliare”.