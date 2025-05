Nola, prometteva cause e sentenze favorevoli: arrestato avvocato

NOLA (gl) – Un avvocato del Foro di Nola è finito agli arresti domiciliari in seguito all’esecuzione di un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura nolana. Il legale è gravemente indiziato di 27 capi d’imputazione, tra cui truffa continuata, infedele patrocinio e falsità materiale commessa da privato. L’operazione, condotta da personale della sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura di Nola — composta da Carabinieri e Polizia di Stato — è stata supportata dal Gruppo della Guardia di Finanza di Nola. L’indagine trae origine da numerose denunce-querele presentate da clienti dell’avvocato, che lo accusano di aver simulato l’instaurazione di procedimenti giudiziari civili, penali e amministrativi, mai realmente avviati. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il professionista avrebbe rassicurato i propri assistiti sulla definizione favorevole di tali cause, mostrando a supporto atti giudiziari falsificati, prodotti di sua mano. Le successive verifiche presso le autorità giudiziarie e amministrative competenti, distribuite su tutto il territorio nazionale, hanno rivelato che molti di quei procedimenti non erano mai stati registrati o non esistevano affatto. La gravità del comportamento accertato ha spinto gli inquirenti a intervenire con urgenza, per scongiurare la possibile diffusione incontrollata di documenti giudiziari contraffatti, potenzialmente in grado di arrecare danni significativi alla certezza del diritto e al principio di affidamento dei cittadini nel sistema giudiziario. Le indagini proseguono per delineare con precisione il perimetro delle condotte contestate e per identificare eventuali altre persone coinvolte.