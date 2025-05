NOLA (nela) – Tentato furto nella notte al supermercato “Piccolo”, situato in piazza Santorelli a Nola. Ignoti hanno cercato di forzare l’ingresso del punto vendita, ma il colpo è andato in “fumo”. Erano le prime ore del mattino quando una pattuglia del commissariato di Nola, durante un servizio di controllo del territorio, è intervenuta a seguito di una segnalazione al 113 che indicava un furto in atto. All’arrivo degli agenti, i malviventi si erano già dati alla fuga a bordo di un’auto scura di cui non sono ancora noti modello e targa. I poliziotti hanno accertato che la serranda del supermercato era stata divelta e che era già scattato l’allarme antifurto con fumogeni, che ha probabilmente dissuaso i ladri dal completare il colpo. Durante il sopralluogo è stata rinvenuta un’altra utilitaria, probabilmente usata dalla banda per raggiungere il luogo del reato e poi abbandonata in fretta e furia. Sul posto sono giunti anche i vigilanti e, poco dopo, un responsabile del supermercato che ha confermato che le casse erano intatte. Le forze dell’ordine hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza e la Scientifica della Questura ha effettuato i rilievi necessari. Le indagini, coordinate dal commissariato di Nola, sono tuttora in corso per identificare i responsabili.