Nola, tutto pronto per il Gran Ballo di Primavera in stile Bridgerton

Un ballo stile Bridgerton, come la fortunata serie Netflix ambientata nell’epoca Regency in Inghilterra, sarà il primo grande evento a Parco Mastrilli. Lo spazio, ubicato nel centro di Nola e nuova sede del comitato campano dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, venerdì 30 maggio sarà allestito come uno dei magnifici saloni di Bridgerton: fiori, luci soffuse e un’orchestra che suona dal vivo. L’orchestra da camera è la Partenium, diretta dal Maestro Egidio Napolitano, chiamata ad eseguire melodie classiche e brani pop rivisitati con gli archi, come nella colonna sonora del serial. Ad aprire le danze saranno invece i ballerini della Compagnia Internazionale di danza storica Harmonia Suave che, in costume d’epoca, inviteranno giovani e meno giovani a danzare un romantico ballo a due. L’evento, promosso dalla Pro Loco di Nola nell’ambito del Programma Maggio dell’Arte, vuole infatti essere l’occasione per riscoprire i balli del passato e, allo stesso tempo, vivere un’esperienza artistica di scambio e dialogo tra le generazioni. La partecipazione al ballo, in programma dalle ore 20, è gratuita, ai partecipanti sarà solo richiesta l’accortezza di indossare un abito da sera.