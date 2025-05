Nonna ferita a coltellate per difendere il nipote: fermato il fratello

Una storia drammatica ma al tempo stesso carica di coraggio arriva da Pago del Vallo Lauro dove una donna di 81 anni ha salvato il nipotino di pochi anni dall’aggressione del proprio fratello, un uomo di 80 anni, ospite in casa sua per motivi di salute. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’anziano – residente a Comiziano – avrebbe perso il controllo dopo essere stato infastidito dal pianto del bambino. In uno scatto d’ira, avrebbe afferrato un coltello da cucina nel tentativo di colpire il piccolo. A quel punto, la nonna si è frapposta tra il nipote e l’aggressore, ricevendo due coltellate, una delle quali molto profonda al braccio, nel disperato tentativo di evitare che l’uomo potesse fare del male al bambino. Il gesto eroico ha probabilmente evitato il peggio. L’allarme è stato lanciato immediatamente, e sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia che hanno fermato l’aggressore e lo hanno sottoposto a fermo. Il coltello è stato sequestrato. La donna e il nipotino sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Il piccolo ha riportato una lieve ferita da taglio, mentre la nonna, pur ferita seriamente, non è in pericolo di vita. Entrambi sono ricoverati per accertamenti e cure.