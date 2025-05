Un’operazione mirata degli agenti dell’unità operativa Tutela Patrimonio della Polizia Locale di Napoli ha portato al recupero di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in via Andrea Pazienza, nel quartiere Scampia. L’immobile, già sotto sequestro a seguito di un precedente tentativo di intrusione, era stato nuovamente occupato abusivamente da un soggetto, che nella serata precedente aveva forzato l’ingresso e preso possesso dell’appartamento. L’intervento ha portato al sequestro penale dell’immobile, con l’apposizione dei sigilli all’ingresso e la successiva affidamento in custodia. Sono state implementate misure di sicurezza per evitare nuovi tentativi di occupazione. Il responsabile dell’occupazione è stato denunciato in stato di libertà per vari reati, tra cui invasione di edificio, occupazione abusiva di alloggi pubblici, danneggiamento e violazione dei sigilli. L’operazione segna un altro passo significativo nella lotta contro l’occupazione illegale degli immobili pubblici, un fenomeno che continua a destare preoccupazione nel quartiere.