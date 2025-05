Un’officina totalmente abusiva e priva di qualsiasi autorizzazione ambientale è stata scoperta dai carabinieri forestali di Roccarainola nell’ambito dei controlli straordinari nella cosiddetta Terra dei Fuochi. L’intervento, svolto congiuntamente con i militari delle Stazioni di Piazzolla di Nola e Roccarainola, si inserisce nel piano di contrasto alle attività illecite legate al ciclo dei rifiuti urbani e speciali, intensificato proprio nelle ultime settimane nell’agro nolano-vesuviano. L’operazione ha riguardato un’officina ubicata nel territorio del comune di San Gennaro Vesuviano, il cui gestore – un 45enne del posto – è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per esercizio abusivo dell’attività di autoriparatore e deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi. Gli accertamenti condotti dai militari hanno permesso di verificare che l’attività era priva di partita Iva, non registrata fiscalmente, e operava completamente al di fuori del quadro normativo vigente, anche in materia di smaltimento dei rifiuti derivanti dalla manutenzione meccanica dei veicoli. Nel corso dell’ispezione è stato rilevato un ammasso indiscriminato di scarti pericolosi, tra cui oli esausti, batterie, pezzi meccanici e materiali potenzialmente contaminanti, in violazione del Decreto Legislativo 152/2006 che regola la gestione dei rifiuti e la tutela ambientale. A seguito del sopralluogo, i militari hanno disposto il sequestro penale dell’intera area, compresi i rifiuti rinvenuti in loco, in quanto la realtà commerciale risultava totalmente priva della documentazione obbligatoria relativa al corretto smaltimento.