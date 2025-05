Non ce l’ha fatta Daniela Strazzullo, la 31enne colpita da un colpo di pistola alla testa nella notte tra il 21 e il 22 maggio. La giovane era stata gravemente ferita dalla compagna Ilaria Capezzuto, 34 anni, che subito dopo l’aggressione si era tolta la vita sparandosi con la stessa arma. Il tragico episodio si è consumato all’interno di un’auto parcheggiata ai confini tra il quartiere Ponticelli di Napoli e il comune di Volla. Quando i soccorsi hanno raggiunto il luogo, Daniela era ancora in vita ma in condizioni disperate. Trasportata d’urgenza all’ospedale del Mare, ha lottato per giorni tra la vita e la morte, fino al decesso sopraggiunto nelle ultime ore. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, le due donne erano legate sentimentalmente. Quella notte, per ragioni ancora non completamente chiarite, la 34enne avrebbe impugnato una pistola calibro 9 e sparato un solo colpo alla compagna, seduta accanto a lei nel veicolo. Subito dopo si sarebbe allontanata di pochi metri per poi togliersi la vita. L’arma è stata recuperata e sequestrata dai Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco, intervenuti sul posto insieme ai soccorritori.