Dopo otto mesi di detenzione, torna in libertà il colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo, coinvolto nell’inchiesta sull’omicidio di Angelo Vassallo, il “sindaco pescatore” di Pollica ucciso nel 2010. Il Tribunale del Riesame di Salerno ha annullato l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari aveva disposto le misure cautelari nei confronti di quattro indagati: oltre a Cagnazzo, il provvedimento riguardava anche l’imprenditore Giuseppe Cipriano, l’ex pentito Romolo Ridosso e l’ex carabiniere Lazzaro Cioffi. Una svolta clamorosa nell’indagine su uno dei casi giudiziari più complessi e discussi degli ultimi anni. La Procura di Salerno, che aveva avviato l’indagine per fare luce su presunti depistaggi e coperture legati all’omicidio di Vassallo, ha a sua volta chiesto l’annullamento dell’ordinanza cautelare, facendo leva anche sulle numerose contraddizioni emerse nelle dichiarazioni di alcuni ex collaboratori di giustizia. Fabio Cagnazzo, fino ad allora ufficiale dell’Arma in servizio, era stato arrestato con l’accusa di aver partecipato a un tentativo di depistaggio nelle fasi successive al delitto. L’inchiesta ipotizzava che alcuni soggetti abbiano cercato di indirizzare le indagini lontano dai veri responsabili. A confermare l’importanza della decisione del Riesame è l’avvocato Ilaria Criscuolo, legale del colonnello: “Finalmente ce l’abbiamo fatta”, ha commentato, annunciando la liberazione del suo assistito dal carcere militare di Santa Maria Capua Vetere, dove era detenuto da mesi. Resta invece detenuto Lazzaro Cioffi, ma per motivi non legati all’inchiesta su Vassallo: sta infatti scontando una pena per condanne pregresse. La revoca delle misure, però, ha un peso simbolico e processuale significativo.