Opere abusive in area vincolata: scatta il sequestro dei Forestali

Continuano i controlli dei carabinieri forestali nel Napoletano per contrastare i reati ambientali. Nell’ambito delle attività disposte dal carabinieri forestali di Napoli, i militari della stazione di Castellammare di Stabia hanno effettuato un accertamento in località Monticchio, nel comune di Massa Lubrense, dove erano in corso lavori sospetti di sbancamento e realizzazione di un tracciato sterrato. L’intervento ha portato alla scoperta di opere completamente abusive: una rampa in terra battuta lunga circa 21 metri e larga 3, realizzata per consentire l’accesso di mezzi a una struttura in fase di costruzione, composta da pali in legno di castagno e parzialmente coperta da teli di nylon. I militari hanno accertato che l’intero intervento edilizio era privo di autorizzazioni, non supportato da alcuna documentazione tecnica o amministrativa. Il sito, inoltre, ricade in un’area sottoposta a vincoli ambientali, circostanza che ha aggravato la posizione dei responsabili. Due persone, un uomo di 71 anni e una donna di 62, entrambi residenti a Massa Lubrense, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per violazioni urbanistiche e deturpamento di bellezze naturali. I carabinieri forestali hanno disposto il sequestro sia della rampa che della struttura in costruzione, della superficie complessiva di circa 60 metri quadrati. Non solo: per accertare eventuali danni ambientali e verificare se gli interventi abbiano compromesso l’equilibrio idrogeologico dell’area, è stato sottoposto a sequestro anche l’intero lotto di terreno interessato dai lavori.