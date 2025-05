Un forte boato ha interrotto la quiete serale di Massa di Somma lo scorso 7 maggio, quando un ordigno è esploso all’esterno della parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo. L’episodio ha suscitato allarme tra i residenti e i fedeli della zona, spingendo i carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio a intervenire immediatamente. Grazie alle immediate indagini e all’analisi delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, i militari dell’Arma sono riusciti in poche ore a identificare il responsabile: si tratta di un 43enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato accompagnato in caserma, dove ha ammesso le sue responsabilità, spiegando di aver fatto esplodere alcuni artifizi pirotecnici del tipo “Cobra” che deteneva illegalmente in casa. Secondo quanto riferito dal 43enne, il gesto non sarebbe legato ad alcuna forma di intimidazione o minaccia verso la parrocchia o i suoi frequentatori, ma sarebbe stato compiuto unicamente per disfarsi del materiale esplosivo. Restano tuttavia in corso accertamenti da parte dei carabinieri per verificare la veridicità delle dichiarazioni e ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto. L’esplosione non ha causato danni a persone, ma ha provocato forte apprensione tra i fedeli e i residenti del quartiere.