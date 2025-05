Un nuovo episodio di violenza tra adolescenti scuote il centro cittadino di Napoli: nella tarda serata di domenica, un ragazzo di 15 anni è stato ferito con almeno otto coltellate in piazza Dante. Il giovane, colpito all’addome e agli arti, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Vecchio Pellegrini in codice rosso e resta ricoverato in prognosi riservata. Nonostante la gravità delle ferite, non sarebbe in pericolo di vita. Il fatto è avvenuto intorno alle 23:30. La segnalazione è giunta alla sala operativa della Questura, che ha immediatamente inviato sul posto gli agenti del commissariato Decumani e della Squadra Mobile. Proprio gli investigatori della Mobile, coordinati dalla Procura presso il Tribunale dei minorenni di Napoli, hanno avviato una rapida indagine che ha portato, nelle prime ore di oggi, al fermo di un altro quindicenne, gravemente indiziato del reato di tentato omicidio.

Il presunto aggressore è stato rintracciato nella sua abitazione. A carico del minore sono stati raccolti gravi elementi indiziari, condivisi dall’autorità giudiziaria, che ha emesso un decreto di fermo. Il ragazzo è stato trasferito presso il Centro di prima accoglienza in attesa dell’interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari. Si tratta del secondo episodio simile avvenuto in poche ore nella stessa zona. Nella notte tra sabato e domenica, sempre in piazza Dante, un altro giovanissimo – un 14enne – era stato accoltellato. Anche in quel caso, la Polizia era riuscita a identificare rapidamente l’aggressore.

Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l’episodio di domenica sarebbe da ricondurre a dissidi pregressi tra ragazzi che frequentano abitualmente la zona, motivi banali sfociati in un’escalation di violenza. Un copione che, purtroppo, si ripete con frequenza crescente nella cosiddetta “mala movida minorile”, dove le serate tra coetanei sembrano trasformarsi in occasioni di scontro più che di socialità. Preoccupata per l’aggravarsi della situazione, la Prefettura ha convocato per oggi alle 16:30 un Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Michele di Bari. L’obiettivo sarà quello di valutare misure urgenti per contrastare la violenza giovanile.