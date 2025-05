CICCIANO (nellolauro) – C’è anche un pizzico di orgoglio ciccianese nella promozione del Padova Calcio in Serie B. A festeggiare il ritorno della squadra biancoscudata nella categoria cadetta, a sei anni di distanza dall’ultima partecipazione, è anche Antonio Granata, difensore centrale di 25 anni, originario di Cicciano. Granata ha fatto parte della rosa che ha conquistato il girone A della Lega Pro con 86 punti complessivi, portando il Padova di mister Andreoletti a chiudere la stagione con il miglior attacco e la migliore difesa del campionato. Il calciatore ha collezionato otto presenze stagionali distribuite tra campionato, Coppa Italia di Serie C e Supercoppa. Cresciuto nelle giovanili della Sampdoria, dove è rimasto fino al 2017, Granata ha vissuto una carriera in costante crescita: prima il passaggio all’Avellino Primavera, poi l’acquisto da parte della Salernitana con cui ha partecipato anche alla Viareggio Cup nel 2019. Nella stagione 2019/2020 ha fatto il suo debutto tra i professionisti con il Rieti in Serie C, segnando anche un gol contro la Vibonese. Nel 2020/2021 ha militato nella Puteolana (Serie D), prima di concludere la stagione con la Cavese in Serie C. Dopo una buona annata al Taranto (2021/2022), ha iniziato la stagione successiva sempre in Puglia prima del trasferimento alla Gelbison, dove ha giocato con continuità. Nell’estate del 2023 è arrivato il passaggio al Padova, con una breve parentesi all’Entella. Oggi, con la promozione in Serie B, Antonio Granata corona una tappa importante della sua carriera. Il difensore ha ancora un anno di contratto con il club veneto, ma non è escluso che possa ricevere richieste anche da altre squadre della Lega Pro, dove è molto apprezzato.