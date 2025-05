Paura nella notte tra domenica e lunedì a Caiazzo dove un violento incendio è divampato all’interno di un esercizio commerciale di ristorazione. Erano circa le 2 di notte quando due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta — una dalla sede centrale e l’altra dal distaccamento di Piedimonte Matese — sono intervenute in via SP336, in via San Giovanni Battista Cattabeni, allertate da una chiamata d’emergenza che segnalava fumo e fiamme provenienti dal locale. All’arrivo sul posto, i pompieri si sono trovati davanti a un rogo già esteso, soprattutto nel vano cucina, dove si presume che si sia originato l’incendio. Con tempestività ed efficacia, le squadre antincendio hanno circoscritto le fiamme e avviato le operazioni di spegnimento, impedendo che il fuoco si propagasse al resto del ristorante e, soprattutto, alle abitazioni adiacenti. In supporto è giunta anche un’autobotte proveniente dalla sede centrale del comando di Caserta, che ha garantito l’approvvigionamento idrico per domare le fiamme. Dopo diverse ore di intervento, l’incendio è stato completamente estinto e l’area messa in sicurezza. Secondo quanto riferito dai soccorritori, non si registrano feriti né intossicati. I danni, seppur significativi, sono stati contenuti grazie alla rapidità dell’intervento, che ha evitato conseguenze più gravi. Sono in corso gli accertamenti da parte dei tecnici dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine per chiarire l’origine del rogo.