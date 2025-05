Portici, 15enne armato di ascia minaccia i genitori: arrestato

Ha da poco compiuto 15 anni e già dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e porto abusivo di arma bianca. È successo a Portici dove un drammatico episodio di violenza domestica ha visto protagonista un adolescente in preda alla rabbia e, secondo i sospetti dei familiari, anche agli effetti della droga. I carabinieri sono intervenuti in un’abitazione su segnalazione del 112, chiamati da un padre esasperato. L’uomo, 50 anni, aveva deciso di affrontare il figlio dopo aver fatto analizzare le sue urine, preoccupato da cambiamenti di comportamento sempre più evidenti. I test hanno dato esito positivo agli oppiacei. Il confronto ha avuto un esito devastante. Il giovane, alla notizia del risultato e al rimprovero del genitore, ha perso completamente il controllo. È uscito all’esterno, ha raggiunto l’area degli attrezzi da giardino e ha impugnato un’ascia. Con l’arma in mano, ha iniziato a danneggiare le pareti esterne dell’abitazione, ha frantumato i vetri delle grate e ha minacciato di morte il padre, che nel frattempo si era barricato in casa in attesa dei soccorsi. Anche la madre ha tentato invano di calmarlo. Ma il ragazzo, ormai in preda a una furia incontrollata, ha distrutto a pugni le finestre della casa e aggredito fisicamente entrambi i genitori, prima di scavalcare il muro di recinzione e darsi alla fuga. I carabinieri hanno sequestrato l’ascia e si sono lanciati all’inseguimento del minorenne. Pochi minuti dopo, il giovane è stato individuato nei pressi della stazione Circumvesuviana di Portici/Bellavista, lungo via IV Novembre. Nemmeno in quel momento ha mostrato segni di collaborazione: il ragazzo ha mantenuto un atteggiamento ostile, sprezzante e arrogante anche nei confronti dei militari, cercando di sfidarli verbalmente. Bloccato e identificato, è stato arrestato e condotto nel centro di prima accoglienza per minori dei Colli Aminei, a Napoli.