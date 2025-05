Quattro persone sono rimaste ferite a Torre del Greco per la caduta improvvisa di un ascensore, precipitato dal terzo al primo piano di uno stabile posto in via Madonna del Principio, in una zona non distante dal centro cittadino. Stando a quanto finora ricostruito (sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, oltre alle ambulanze del 118), l’impianto (un ascensore idraulico) sarebbe improvvisamente caduto a ridosso del terzo piano, quello dove si trova l’appartamento della famiglia (padre, madre e due figli) che si trovava sopra. La cabina sarebbe caduta per due piani, prima di essere bloccata dal cavo di emergenza, che per fortuna ha evitato l’impatto col suolo. I quattro occupanti sono stati soccorsi e trasferiti presso gli ospedali Cardarelli e del Mare, dove sono state riscontrate loro solo lievi ferite e uno stato di forte shock, situazione che ha consigliato ai medici di trattenerli per gli accertamenti del caso. Indagini in corso per provare a ricostruire le cause e se vi fossero state segnalazioni sulla funzionalità dell’ascensore.