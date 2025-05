Un forte boato ha squarciato il silenzio della notte a Monteverde, in provincia di Avellino, intorno alle 3:20 della notte scorsa. Ignoti hanno fatto esplodere lo sportello Atm dell’ufficio postale di via Alessandro Manzoni utilizzando un congegno esplosivo artigianale, noto come “marmotta”. L’azione criminale ha provocato ingenti danni alla struttura, il cui ammontare è ancora in corso di quantificazione. Immediato l’intervento dei carabinieri della locale stazione, coadiuvati dall’Aliquota Operativa della compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Bisaccia, che ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area, e gli artificieri dell’Arma per le verifiche tecniche.