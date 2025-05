Rapina all’ufficio postale di Fuorigrotta: polizia arresta 2 malviventi

Paura e tensione questa mattina nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli, dove si è consumato un tentativo di rapina ai danni dell’ufficio postale di via Michelangelo Da Caravaggio. Due uomini, armati di pistole rivelatesi poi a salve, hanno fatto irruzione nei locali dell’ufficio con l’intento di mettere a segno il colpo. L’azione, però, è stata prontamente interrotta dall’arrivo delle forze dell’ordine, allertate da una segnalazione giunta alla sala operativa della Polizia di Stato. L’intervento, tempestivo e coordinato, ha visto impegnati gli agenti dei commissariati San Ferdinando e San Paolo, supportati dal personale dell’Ufficio Prevenzione Generale, del commissariato Bagnoli e delle Unità Operative di Pronto Intervento. A vigilare dall’alto, anche un elicottero del VI Reparto Volo della Polizia di Stato, che ha sorvolato la zona monitorando ogni movimento. I due rapinatori, di 47 e 54 anni, sono stati bloccati e arrestati in flagranza. Avevano con sé la refurtiva appena sottratta e due pistole a salve utilizzate per minacciare il personale dell’ufficio postale. L’arresto è avvenuto sotto gli occhi di numerosi passanti e automobilisti, sorpresi dall’arrivo delle volanti e dal traffico andato in tilt nei pressi della zona. Restano ancora da chiarire alcuni aspetti dell’episodio, in particolare se i due fossero parte di un gruppo più numeroso o se abbiano agito da soli. Le indagini della Polizia di Stato proseguono per accertare eventuali complicità e definire l’ammontare esatto del bottino.