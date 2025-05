Il 2 giugno, festa della Repubblica, Roccarainola celebra non solo l’identità nazionale ma anche la gioia di vivere, la solidarietà e l’inclusione. L’evento “La Repubblica dei Clown”, in programma a Paraislandia, promette di trasformare il luogo in un villaggio incantato dove adulti e bambini, tra nasini rossi e risate contagiose, riscopriranno il piacere della condivisione, della meraviglia e dell’allegria. Un’intera giornata all’insegna dello stupore, con spettacoli, artisti di strada, musica dal vivo e – soprattutto – un obiettivo importante: raccogliere fondi per l’acquisto di un pulmino sociale destinato ai bambini affetti da patologie, affinché anche loro possano uscire, esplorare, partecipare a gite, e vivere piccoli grandi momenti di libertà. “Un naso rosso per chi sogna di andare lontano”, è lo slogan che accompagna questa iniziativa dal forte valore simbolico.

A rendere ancora più significativo l’evento è la presenza di diverse associazioni impegnate sul fronte dell’inclusione. L’associazione Autismo in Movimento Campania sarà protagonista con attività di sensibilizzazione e testimonianze, ricordando che “includere significa costruire ponti, non alzare muri”. Al loro fianco, anche i volontari dell’associazione “Teniamoci per mano – Distretto Vesuviano”, con i loro clown di corsia capaci di portare sollievo negli ospedali e nei luoghi di cura, e l’associazione Maria Santissima del Carmelo, che curerà una mostra artigianale di grande pregio. A dare il via ai festeggiamenti sarà la Banda Musicale del Comune di Maddaloni, con una parata tra colori e note che invaderà le vie del parco. Paraislandia si trasformerà in un teatro a cielo aperto: trampolieri, giocolieri, clown, illusionisti e magie a due passi dal pubblico, grazie anche alla partecipazione del Club Illusionisti Campani. Special guest della giornata il comico Lucio Pierri, che porterà sul palco la sua inconfondibile ironia, in veste di padrino dell’evento.

Tra uno spettacolo e l’altro, ci sarà spazio anche per il gusto: un’area ristoro sarà dedicata al pranzo condiviso, per conoscersi e sedersi a tavola “come in una grande famiglia”, come sottolineano gli organizzatori. Nel pomeriggio, riflettori puntati sulla musica d’impegno civile, con le performance dei Zezi e del Gruppo Operaio 74 APS, due formazioni che mescolano sonorità popolari e tematiche sociali. E quando calerà il sole, si ballerà sotto le stelle con la musica dei DJ Lucs e Vincenzo Maio, per un finale che sarà tutto ritmo, leggerezza e festa. “La Repubblica dei Clown – spiegano gli organizzatori – non è solo un evento, ma un messaggio: possiamo cambiare il mondo, un sorriso alla volta”.