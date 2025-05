E’ arrivato il giorno della premiazione. Domenica 18 maggio, alle 18,30, presso la sala eventi Hollywood, in piazza San Giovanni a Roccarainola si celebra l’atto finale del premio letterario “Clemente De Rosa”. Il concorso, giunto alla sua sesta edizione, è nato per onorare la memoria del giovane speaker radiofonico Clemente De Rosa, scomparso prematuramente a soli 20 anni in un tragico incidente stradale nel 2012. A partecipare gli elaborati scritti dagli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Regione Campania. Un concorso, promosso dal padre Luigi e curata dall’associazione “L’Incontro” presieduta da Aniello Miele, che ha come obiettivo la riflessione su tematiche di forte impatto sociale e umano, offrendo loro uno spazio di espressione attraverso la scrittura. Le tracce del 2025 presentavano spunti di stretta attualità: per la scuola secondaria di primo grado il tema era “La sfida più grande: scegliere con la testa e il cuore”, che ha invitato gli studenti a confrontarsi con le difficoltà del prendere decisioni in un mondo fortemente influenzato dai social media e dalle mode del momento. Per la scuola secondaria di secondo grado il tema scelto è stato “Il prezzo della violenza: fermarsi prima di oltrepassare il limite”, una traccia per esplorare le dinamiche della violenza, riflettendo sulle sue cause, conseguenze e sulla necessità di prevenirla. La commissione scelta dall’associazione ha letto e valutato i tanti lavori arrivati e ha preso la sua decisione. Domenica sera i verdetti, ricordando la figura di Clemente De Rosa.