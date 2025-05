Uno spazio di cultura, condivisione e valorizzazione del patrimonio locale. È questo il nuovo volto del Parco Mastrilli di Nola, che il prossimo 28 maggio alle ore 17 sarà ufficialmente inaugurato come nuova sede regionale dell’Unpli Campania (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia). Un progetto ambizioso, fortemente voluto dal presidente regionale Luigi Barbati, in collaborazione con la Pro Loco di Nola, che trasforma un’area archeologica in un punto di riferimento per oltre 520 Pro Loco della regione.

Il Parco Mastrilli custodisce i resti delle antiche mura cinquecentesche di Nola, erette in continuità con le precedenti fortificazioni medievali. Un patrimonio storico che, con questa operazione di riqualificazione, verrà restituito alla città in una nuova veste: un centro culturale polivalente di 500 metri quadri, pronto ad accogliere mostre, incontri, laboratori e attività sociali. “Nasce il quartier generale delle Pro Loco della Campania – afferma con orgoglio Luigi Barbati – in una città simbolo come Nola, patrimonio Unesco per la Festa dei Gigli, nodo centrale tra tradizione e innovazione. Vogliamo che questo luogo sia una casa aperta, dove costruire reti, promuovere il territorio e condividere saperi”.

Alla cerimonia inaugurale saranno presenti autorità istituzionali, sindaci, rappresentanti della Regione e della Provincia, oltre alle delegazioni dei comitati provinciali Unpli di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno. Non mancherà il presidente nazionale Unpli Antonino La Spina, che ha commentato: “È emozionante vedere come un luogo storico possa tornare vivo grazie alla visione e alla passione delle Pro Loco. Il Parco Mastrilli sarà un laboratorio di partecipazione e promozione culturale, in pieno spirito Unpli”. La giornata sarà anche un momento di festa, con gli stand enogastronomici e culturali delle Pro Loco provinciali, che porteranno i sapori, i prodotti e le tradizioni dei loro territori nel cuore di Nola. Il presidente della Pro Loco Nola, Giuseppe Bianco, che ha guidato il progetto, ha dichiarato: “Ci abbiamo creduto fino in fondo. Questo è un risultato nato dalla sinergia tra le nostre realtà e il Comune di Nola, che ha reso possibile tutto questo. Oggi vediamo prendere vita a un sogno fatto di partecipazione, amore per il territorio e impegno civico”.