Una giornata all’insegna dello sport, dell’inclusione e della legalità: domani, sabato 24 maggio, a partire dalle 9, il Comune di Saviano ospiterà nel parcheggio antistante la casa comunale la 4ª edizione della Festa dello Sport, evento promosso in collaborazione con la Consulta cittadina delle associazioni sportive. Un’occasione per riunire il territorio intorno ai valori dello sport, con la partecipazione delle principali realtà sportive locali e il coinvolgimento di numerose discipline: calcio, basket, atletica, judo, pankration, ciclismo e Muay Thai boxing. Durante la mattinata si svolgeranno esibizioni degli atleti, momenti dimostrativi e premiazioni di sportivi che si sono distinti in ambito nazionale e internazionale. Ospiti d’eccezione gli atleti delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, sezione di Napoli: Ciro De Luca, campione d’Italia di Judo, e Biagio D’Angelo, campione d’Italia e vicecampione d’Europa under 23. I due atleti non solo offriranno dimostrazioni tecniche ma racconteranno anche il ruolo centrale dello sport come strumento di crescita, educazione e inclusione. Spazio anche al concorso scolastico “Lo sport veicolo di inclusione”, che ha coinvolto le classi quinte delle scuole elementari di Saviano. I giovani studenti saranno premiati per i loro elaborati sul valore sociale dello sport. Un momento di particolare emozione sarà la premiazione del piccolo Gennaro Zotto, superstite insieme al padre Antonio del tragico crollo della palazzina di settembre 2024. A consegnare un dono simbolico sarà il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, in un gesto che unisce la memoria alla speranza e celebra la resilienza di una giovane vita salvata dalla tragedia. “Sarà una giornata di sport e solidarietà – ha commentato il sindaco Vincenzo Simonelli – un’occasione per promuovere la cultura della legalità e della partecipazione attraverso le eccellenze del nostro territorio”. Alla manifestazione parteciperanno anche le specialità della Polizia di Stato – Cinofili, Scientifica, Stradale e Fiamme Oro – che coinvolgeranno i più giovani in attività educative e dimostrative.