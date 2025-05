Una mattinata all’insegna dello sport, dei valori e della solidarietà. È stata un’edizione speciale la quarta “Festa dello Sport” tenutasi ieri a Saviano, promossa dal Comune con la Consulta cittadina delle associazioni sportive e il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli. Tra esibizioni, premi e dimostrazioni sportive, il momento più toccante è stato certamente quello dedicato al piccolo Gennaro Zotto. Il bambino, sopravvissuto insieme al padre al tragico crollo di una palazzina avvenuto lo scorso settembre, ha ricevuto in dono una maglia ufficiale del Napoli Calcio. A consegnargliela, in una breve ma intensa cerimonia, è stato il prefetto di Napoli, Michele di Bari, in rappresentanza del Comune di Saviano. Un gesto simbolico, per celebrare la forza e il coraggio di Gennaro, che ha commosso tutti i presenti.

L’evento, che si è svolto nel parcheggio antistante la casa comunale, ha visto la partecipazione attiva delle associazioni sportive del territorio, impegnate in dimostrazioni di discipline diverse: calcio, basket, atletica, judo, pankration, ciclismo, muay thai e boxing. Un’occasione per mostrare la ricchezza e la vitalità del tessuto sportivo locale, e per promuovere lo sport come strumento di inclusione sociale. Grande entusiasmo anche per la presenza degli atleti delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, Ciro De Luca, campione italiano di Judo, e Biagio D’Angelo, vicecampione europeo under 23. I due atleti hanno dialogato con i giovani presenti sull’importanza dello sport non solo a livello agonistico ma anche come opportunità di crescita personale e collettiva. Durante la manifestazione sono stati premiati atleti e sportivi che si sono distinti per meriti nella loro carriera, ma anche gli alunni delle classi quinte del circolo didattico locale, protagonisti del contest “Lo sport veicolo di inclusione”, un progetto che ha valorizzato i temi dell’integrazione e della partecipazione attraverso il linguaggio universale dello sport. Presenti anche le unità speciali della Polizia di Stato – cinofili, scientifica, stradale e le Fiamme Oro – che hanno offerto dimostrazioni e interagito con il pubblico, suscitando curiosità ed entusiasmo, soprattutto tra i più piccoli.