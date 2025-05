I carabinieri del nucleo forestale di Mirabella Eclano, insieme ai colleghi della stazione locale, hanno denunciato in stato di libertà un 40enne del posto, titolare di un’azienda attiva nella lavorazione e commercializzazione di prodotti alimentari. Durante una mirata attività di controllo ambientale, i militari hanno scoperto che l’imprenditore effettuava lo scarico diretto delle acque reflue industriali, derivanti dal ciclo produttivo, nella rete fognaria comunale, in assenza della necessaria autorizzazione rilasciata dall’ente competente. Una pratica vietata e pericolosa, che potrebbe avere ricadute sull’ambiente e sulla salute pubblica, in particolare se gli impianti di depurazione non sono dimensionati o predisposti per trattare acque con carichi inquinanti specifici. Alla luce delle violazioni accertate, per il 40enne è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di scarico illecito di acque reflue industriali, previsto dal Testo Unico Ambientale.