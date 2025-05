Un episodio di violenza domestica ha scosso Nola nella giornata di venerdì, quando un uomo di 43 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L’intervento è avvenuto in seguito a una segnalazione giunta alla Sala Operativa del Commissariato di Nola. Gli agenti, impegnati in attività di controllo del territorio, sono intervenuti tempestivamente in un’abitazione dove era stata segnalata una lite familiare. All’arrivo delle volanti, una donna – visibilmente scossa – ha riferito che il suo ex convivente, dopo aver scavalcato il balcone dell’appartamento e rotto il vetro di una finestra, era riuscito a introdursi in casa. All’interno si trovavano anche la madre della vittima e le due figlie minori. Una volta dentro, l’uomo avrebbe aggredito violentemente la donna con calci e pugni, per poi darsi alla fuga. La prontezza dei poliziotti ha permesso di rintracciare poco dopo il 43enne, che è stato fermato e arrestato.