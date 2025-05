Scavi clandestini nei Campi Flegrei: denunciati tre “tombaroli”

Nuovo colpo alla piaga degli scavi clandestini nei siti archeologici: tre persone sono state denunciate dai carabinieri forestali per attività illecite all’interno della Foresta Regionale – Area Flegrea e Monte di Cuma, territorio tutelato e incluso nel Parco Regionale dei Campi Flegrei. L’operazione è stata condotta dai militari del Nucleo di Pozzuoli nell’ambito di un servizio di controllo mirato alla tutela delle aree protette e soggette a vincoli archeologici, ambientali e paesaggistici. Durante il pattugliamento, i militari hanno sorpreso tre uomini intenti a scandagliare il terreno con metal detector e altra strumentazione tecnica, tra cui pinpointer (dispositivi di precisione per individuare oggetti sepolti), coltelli da scavo e pale. Gli individui fermati avevano già raccolto e riposto in una busta di plastica una serie di pietre, tra cui esemplari di selce, una roccia sedimentaria tipica dei Campi Flegrei, ricca di silice, spesso legata a insediamenti preistorici. Alla luce delle evidenze, i tre sono stati denunciati alla competente autorità giudiziaria per violazione dell’art. 707-bis del Codice Penale, introdotto nel 2022 per contrastare in modo più efficace i reati contro il patrimonio culturale, in particolare quelli di natura archeologica. Tutta l’attrezzatura impiegata per gli scavi – tre metal detector con cuffie, strumenti di scavo e il materiale estratto – è stata sequestrata.