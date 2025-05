Dodici lavoratori in nero e irregolari impiegati in quattro strutture ricettive dell’Altopiano del Laceno: è quanto scoperto dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Avellino nel corso di una recente operazione di controllo economico del territorio. L’attività investigativa, condotta dalle Fiamme Gialle del gruppo di Avellino, con il supporto delle tenenze di Sant’Angelo dei Lombardi e Baiano, ha riguardato in particolare alcune attività dedite alla ristorazione, risultate impiegare manodopera priva di regolare contratto. I lavoratori, infatti, erano sprovvisti delle tutele previste in termini retributivi, previdenziali e assistenziali, configurando sia casi di lavoro completamente in nero, sia situazioni di lavoro irregolare, in cui le condizioni effettive risultavano difformi da quanto formalmente dichiarato. Alla luce delle violazioni accertate, i finanzieri hanno proposto alla Direzione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino la sospensione delle attività imprenditoriali coinvolte, in base all’articolo 14 del Decreto Legislativo numero 81 del 2008, che prevede l’interruzione dell’esercizio in presenza di personale irregolare oltre il 10% del totale dei dipendenti regolarmente assunti.