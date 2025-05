Lunedì 26 maggio sarà una giornata storica per i tifosi azzurri. In occasione della festa per il quarto scudetto del Napoli, il Comune e la Società Sportiva Calcio Napoli hanno organizzato una sfilata celebrativa che attraverserà il lungomare cittadino. L’evento inizierà alle ore 15 con il passaggio dei giocatori a bordo di due bus scoperti lungo via Francesco Caracciolo, nel tratto compreso tra piazza Sannazaro e piazza Vittoria.

L’Amministrazione comunale ha stanziato circa 500mila euro per garantire l’organizzazione dell’evento, che prevede anche l’allestimento di quattro maxischermi collocati a largo Sermoneta, via Partenope (altezza ex Università), piazza Sannazaro e piazza San Pasquale, in modo da consentire la partecipazione anche a chi non riuscirà ad accedere direttamente all’area della parata.

Per motivi di sicurezza, l’intero percorso sarà delimitato da transenne anti-ribaltamento e tutta la zona sarà perimetrata e presidiata. I varchi di accesso saranno quattro: viale Gramsci lato piazza Sannazaro, piazza della Repubblica, la Villa Comunale e piazza della Vittoria.

CAMBIA LA CIRCOLAZIONE STRADALE – Le modifiche alla viabilità interesseranno un’ampia fetta della città. A partire dalla mezzanotte tra domenica e lunedì verrà interdetto il traffico in viale Anton Dohrn, dove sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per consentire gli allestimenti. Dalle sei del mattino sarà sospesa la pista ciclabile tra piazza della Repubblica e piazza Vittoria, mentre il tratto di via Francesco Caracciolo compreso tra viale Dohrn e piazza Vittoria sarà chiuso al traffico.

Sempre lunedì, dalle 6 sarà chiusa anche la Galleria Laziale. Alle 9 scatterà il divieto di transito in numerose strade: via Posillipo da piazza San Luigi a largo Sermoneta, rampe Sant’Antonio, largo Sermoneta, via Mergellina, via Caracciolo, via Partenope, via Nazario Sauro, via Ammiraglio Ferdinando Acton, galleria Vittoria, via Giorgio Arcoleo, piazza Vittoria, via Giosuè Carducci, via Riviera di Chiaia, via Piedigrotta, piazza Sannazaro, viale Antonio Gramsci e nuovamente viale Dohrn.

Le chiusure si estenderanno anche a via Chiatamone, nel tratto tra via Ugo Foscolo e via Arcoleo, via Domenico Morelli, via Vannella Gaetani, via Nicolò Tommaseo, vico Satriano, vico Ischitella, via Ferdinando Galiani, via Tommaso Campanella, via Giambattista Pergolesi, via San Pasquale (tra via Cuoco e piazza San Pasquale), via Carducci (tra via Cuoco e piazza San Pasquale), piazza della Repubblica, via Ugo Foscolo e tutte le strade limitrofe.

Sospese anche le aree di sosta per taxi in piazza Vittoria, piazza San Pasquale, via Alessandro Dumas Padre e in tutte le strade interessate dalla sfilata. Inoltre, per l’intera giornata sarà vietata la vendita di bevande in bottiglie di vetro, plastica rigida, tetrapak o lattine. Sarà consentita solo la somministrazione in bicchieri di carta o plastica leggera. Vietati anche petardi, fuochi d’artificio e simili.

Infine, lunedì 26 maggio, tutte le scuole pubbliche e private della Municipalità 1 resteranno chiuse per motivi di sicurezza, inclusi gli asili nido.