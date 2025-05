Proseguono i controlli ambientali a tappeto nella provincia di Napoli. Nell’ambito di un’azione mirata alla prevenzione e repressione delle attività illecite legate al ciclo dei rifiuti, i carabinieri forestali di Castellammare di Stabia, sotto il coordinamento del gruppo di Napoli, hanno individuato e sequestrato una officina meccanica abusiva attiva nel territorio comunale stabiese. L’ispezione è avvenuta nei giorni scorsi all’interno di un locale di circa 40 metri quadrati, dove era in corso un’attività meccanica priva di qualsiasi autorizzazione: né licenza amministrativa, né permessi previsti dalla normativa ambientale per la gestione di rifiuti da lavorazioni. Durante l’accesso ispettivo, i carabinieri forestali hanno rinvenuto circa 5 metri cubi di rifiuti speciali, tra cui parti meccaniche, plastiche, pneumatici esausti e altri residui generati dalle lavorazioni svolte nel locale. Alcuni di questi materiali sono stati classificati come rifiuti pericolosi, la cui gestione è regolata da norme particolarmente stringenti. In assenza di ogni documentazione autorizzativa, e in considerazione delle violazioni ambientali accertate, i militari hanno proceduto al sequestro dell’intero locale, comprensivo di banco da lavoro, ponte elevatore e attrezzature utilizzate per l’attività meccanica. Il gestore dell’officina, un 38enne residente a Castellammare di Stabia, è stato denunciato con l’accusa di gestione illecita di rifiuti e scarico non autorizzato, in violazione alle disposizioni del Testo Unico Ambientale.